В Иглинском районе Башкирии водитель УАЗ "Патриот" погиб, столкнувшись с Камазом
11:02, 17 сен 2022
Около трёх часов ночи в Иглинском районе на 1513 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись УАЗ "Патриот" под управлением 55-летнего уфимца и встречный грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 42-летний житель Тюменской области.
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.
Напомним, ранее сообщалось об еще одной аварии в Иглинском районе. В девятом часу вечера на ул.Калинина с.Улу-Теляк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный мотоцикл "Иж Планета", за рулём которого находился 28-летний местный житель.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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