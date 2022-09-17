Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии водитель УАЗ "Патриот" погиб, столкнувшись с Камазом

В Иглинском районе Башкирии водитель УАЗ "Патриот" погиб, столкнувшись с Камазом

11:02, 17 сен 2022

Около трёх часов ночи в Иглинском районе на 1513 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись УАЗ "Патриот" под управлением 55-летнего уфимца и встречный грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 42-летний житель Тюменской области. 



В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.  

Напомним, ранее сообщалось об еще одной аварии в Иглинском районе. В девятом часу вечера на ул.Калинина с.Улу-Теляк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины и встречный мотоцикл "Иж Планета", за рулём которого находился 28-летний местный житель. 

Читайте также:

В Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район
Читайте также

В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель "Daewoo Nexia" врезался во встречный УАЗ Патриот
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель "Daewoo Nexia" врезался во встречный УАЗ Патриот
В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшись в ВАЗ-2110
Авария в Иглинском районе: столкнулись встречные «Лада Калина» и «Nissan Almera»
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе: столкнулись встречные «Лада Калина» и «Nissan Almera»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: