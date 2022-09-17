В Бакалинском районе Башкирии пропала 17 летняя Адель Фаттахова
16:14, 17 сен 2022
В Бакалинском районе пропала 17-летняя девочка. По информации волонтеров поискового отряда «Барс», Адель Фаттахова вышла из дома в селе Бакалы 16 сентября и не вернулась.
В настоящий момент ребенка разыскивают поисковики и полиция вместе с родными. Уточняется, что девочка нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч и карие глаза.
В момент исчезновения была одета в черную куртку, светло-серые джинсы, белые кроссовки.
Если вы что-то знаете о пропавшей Адель Фаттаховой, сообщите, пожалуйста, по телефону 112 или 8937 31 02 112.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ведутся поиски 62-летнего Геннадия Денисова из Бакалинского района, который страдает потерей памяти. Об этом сообщили в МВД республики. Как рассказала полиции супруга исчезнувшего, мужчина ушел из дома и пропал без вести 28 июня около 14:00.
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