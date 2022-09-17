Пожар в Октябрьском: загорелась квартира, пострадал ребенок

16:21, 17 сен 2022

Около пяти часов утра на шестом этаже в жилом девятиэтажном доме на улице в городе Октябрьском произошел серьезный пожар. Предварительной причиной происшествия стал электронагреватель, который был установлен в комнате, где спал двухлетний ребенок.







По данным МЧС республики, в момент начала пожара в квартире находились четыре человека – муж с женой и двое их детей. Пожарные локализовали пожар, а затем спустя 10 минут ликвидировали открытое горение.



Всего из дома самостоятельно эвакуировались 48 местных жителей, 14 из которых - дети. Пострадал 13-летний мальчик, который травмировал ногу и обжог пальцы, когда спускался с лестницы. Его госпитализировали в больницу. Погибших при пожаре нет.





В результате пожара комнаты в сгоревшей квартире сильно закопчены, имущество в комнате, откуда начался пожар, полностью уничтожено. Также закоптились стены в подъезде на лестничной клетке на шестом и седьмом этажах девятиэтажки.



Ранее в городе Октябрьский ночью произошел пожар в квартире по адресу 35-й микрорайон, 11.

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Фото: МЧС по РБ