В Баймакском районе Башкирии из реки извлекли тело утонувшего рыбака

11:05, 18 сен 2022

В Баймакском районе из Сакмарского водохранилища извлекли тело 62-летнего рыбака. Мужчина пропал в пятницу. Автомобиль, рыболовные снасти и телефон мужчины были на берегу, но самого его поблизости не было. Тогда близкие позвонили в службу спасения.



Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, на место прибыли водолазы из Сибая. Тело мужчины достали из водохранилища на следующий день после исчезновения.



Причины и обстоятельства происшествия выясняются.



Ранее сообщалось о том, что житель Баймакского района Башкортостана угнал трактор и врезался на нем в столб.



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Фото: МЧС по РБ