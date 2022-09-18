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В Баймакском районе Башкирии из реки извлекли тело утонувшего рыбака

В Баймакском районе Башкирии из реки извлекли тело утонувшего рыбака

11:05, 18 сен 2022

В Баймакском районе из Сакмарского водохранилища извлекли тело 62-летнего рыбака. Мужчина пропал в пятницу. Автомобиль, рыболовные снасти и телефон мужчины были на берегу, но самого его поблизости не было. Тогда близкие позвонили в службу спасения.

Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, на место прибыли водолазы из Сибая. Тело мужчины достали из водохранилища на следующий день после исчезновения.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о том, что житель Баймакского района Башкортостана угнал трактор и врезался на нем в столб. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия
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