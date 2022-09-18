В Сибае сотрудник полиции спас из пожара людей

11:10, 18 сен 2022

В Сибае участковый полиции спас из пожара 8-летнего ребенка и соседей. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Башкирии.







В ведомстве сообщили, что 12 сентября днем на улице Строителей в квартире на 5 этаже жилого дома произошел пожар. После того, как Азамату Куланбаеву сообщили о пожаре, он направился к месту происшествия.



Полицейский эвакуировал из горящей квартиры мальчика, а также соседей ребенка. До приезда пожарной машины они попытались потушить возгорание, но из-за сильного дыма потушить огонь на балконе не удалось. Тогда Азамат закрыл форточку и окно, чтобы помешать огню перекинуться на жилые комнаты. Прибывшие пожарные потушили пламя.





По предварительной информации, пожар произошел из-за детской шалости.



Ранее сообщалось о том, что в Сибае подросток впавший в детском лагере в кому пришел в себя.

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