В Баймакском районе Башкирии водитель "Лады Приора" опрокинулся в кювет

11:26, 18 сен 2022

В Баймакском районе в пятом часу утра на 7 км проселочной автодороги Ургаза - Исянгильдино 24-летний местный житель, управляя "Ладой Приора", по одной из версий, не справившись с управлением допустил опрокидывание транспортного средства.



В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Медицинская помощь потребовалась 24-летнему пассажиру.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе из Сакмарского водохранилища извлекли тело 62-летнего рыбака. Мужчина пропал в пятницу. Автомобиль, рыболовные снасти и телефон мужчины были на берегу, но самого его поблизости не было.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ