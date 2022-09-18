Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе горит здание ресторана «Тесла»

В Уфе горит здание ресторана «Тесла»

17:19, 18 сен 2022

В Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая в эти минуты горит помещение у ресторана «Тесла». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На место прибыли пожарные. Сам ресторан "Тесла", рядом с которым загорелась деревянная постройка, расположен в жилом доме. По словам местных жителей, там была расположена шашлычная.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе ночью в селе Гафурово на улице Мирной сгорел частный дом размером 7х8 метров, также огнем был поврежден рядом припаркованный автомобиль ВАЗ-2105. 

Читайте также:

В Сибае сотрудник полиции спас из пожара людей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Белебее загорелся объект культурного наследия | видео
Происшествия в Башкирии
В Белебее загорелся объект культурного наследия | видео
В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"
В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео
В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: