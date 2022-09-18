В Уфе горит здание ресторана «Тесла»

17:19, 18 сен 2022

В Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая в эти минуты горит помещение у ресторана «Тесла». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.



На место прибыли пожарные. Сам ресторан "Тесла", рядом с которым загорелась деревянная постройка, расположен в жилом доме. По словам местных жителей, там была расположена шашлычная.



Подробности произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе ночью в селе Гафурово на улице Мирной сгорел частный дом размером 7х8 метров, также огнем был поврежден рядом припаркованный автомобиль ВАЗ-2105.



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Фото: скрин видео