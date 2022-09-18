В Уфе горит здание ресторана «Тесла»
17:19, 18 сен 2022
В Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая в эти минуты горит помещение у ресторана «Тесла». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
На место прибыли пожарные. Сам ресторан "Тесла", рядом с которым загорелась деревянная постройка, расположен в жилом доме. По словам местных жителей, там была расположена шашлычная.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе ночью в селе Гафурово на улице Мирной сгорел частный дом размером 7х8 метров, также огнем был поврежден рядом припаркованный автомобиль ВАЗ-2105.
Читайте также:В Сибае сотрудник полиции спас из пожара людей
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Белебее загорелся объект культурного наследия | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"
Происшествия в Башкирии
В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео
Происшествия в Башкирии
В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины