В Давлеканово поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку

19:12, 18 сен 2022

В Башкирии поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Все произошло в минувшую пятницу в Давлеканово на железнодорожном переезде возле клуба Мукомолов. Как рассказали местные жители в социальных сетях, Ангелина У. (имя изменено - Ред.) переходила железнодорожные пути, но не заметила поезд, из-за чего и произошла трагедия.







- Очевидцы говорили, что она уже почти перешла. Машинист просигналил, и она отступила назад от неожиданности, скорей всего, - рассказывает Елена С.



По словам жителей Давлеканово, удар был такой силы, что у девушки не было шансов спастись. Смерть наступила мгновенно.



- Такая молоденькая, жить да жить. Царствие небесное. Родным и близким большого терпения, - соболезнует Елена Д.





Информацию о ЧП подтвердили и в Центральном межведомственном следственном управлении на транспорте РФ.



- В Башкирии следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели вечером 16 сентября 19-летней девушки вблизи станции Давлеканово, - уточнили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии 17-летняя девушка погибла, катаясь в поле на квадроцикле

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Фото: соцсети