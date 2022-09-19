В Кумертау после ремонта теплотрассы обвалился участок дороги

09:10, 19 сен 2022

Жители Кумертау пожаловались, что из-за некачественного ремонта теплотрассы на дороге провалился асфальт, поэтому опасный участок снова приходится обходить стороной. Фотографии потрескавшегося асфальта горожане выложили на странице Радия Хабирова в соцсетях.







- Вот так вот в Кумертау выбрасывают деньги на ветер! Делали ремонт теплотрассы, и таким образом заделали дорогу, что асфальт провалился! – подписали фотографии горожане.



В свою очередь ситуацию оперативно прокомментировали в администрации Кумертау, пообещав, что совсем скоро дорогу приведут в полный порядок.





- Провал на перекрестке улиц Худайбердина и Первомайской образовался из-за просадки грунта. Ранее на этом участке вели раскопки Тепловые сети. 19 сентября специалисты сетевой организации начнут восстанавливать данный участок, - подчеркнули представители мэрии.



Ранее сообщалось о том, что мэру Кумертау объявили выговор за кумовство. Ведомство установило, что в декабре минувшего года мэр города назначил на должность начальника отдела городского хозяйства свою работавшую там знакомую.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети