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В Кумертау после ремонта теплотрассы обвалился участок дороги

В Кумертау после ремонта теплотрассы обвалился участок дороги

09:10, 19 сен 2022

Жители Кумертау пожаловались, что из-за некачественного ремонта теплотрассы на дороге провалился асфальт, поэтому опасный участок снова приходится обходить стороной. Фотографии потрескавшегося асфальта горожане выложили на странице Радия Хабирова в соцсетях.



- Вот так вот в Кумертау выбрасывают деньги на ветер! Делали ремонт теплотрассы, и таким образом заделали дорогу, что асфальт провалился! – подписали фотографии горожане.

В свою очередь ситуацию оперативно прокомментировали в администрации Кумертау, пообещав, что совсем скоро дорогу приведут в полный порядок.


- Провал на перекрестке улиц Худайбердина и Первомайской образовался из-за просадки грунта. Ранее на этом участке вели раскопки Тепловые сети. 19 сентября специалисты сетевой организации начнут восстанавливать данный участок, - подчеркнули представители мэрии.

Ранее сообщалось о том, что мэру Кумертау объявили выговор за кумовство. Ведомство установило, что в декабре минувшего года мэр города назначил на должность начальника отдела городского хозяйства свою работавшую там знакомую.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кумертау происшествия
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