В Кумертау после ремонта теплотрассы обвалился участок дороги
09:10, 19 сен 2022
Жители Кумертау пожаловались, что из-за некачественного ремонта теплотрассы на дороге провалился асфальт, поэтому опасный участок снова приходится обходить стороной. Фотографии потрескавшегося асфальта горожане выложили на странице Радия Хабирова в соцсетях.
- Вот так вот в Кумертау выбрасывают деньги на ветер! Делали ремонт теплотрассы, и таким образом заделали дорогу, что асфальт провалился! – подписали фотографии горожане.
В свою очередь ситуацию оперативно прокомментировали в администрации Кумертау, пообещав, что совсем скоро дорогу приведут в полный порядок.
- Провал на перекрестке улиц Худайбердина и Первомайской образовался из-за просадки грунта. Ранее на этом участке вели раскопки Тепловые сети. 19 сентября специалисты сетевой организации начнут восстанавливать данный участок, - подчеркнули представители мэрии.
Ранее сообщалось о том, что мэру Кумертау объявили выговор за кумовство. Ведомство установило, что в декабре минувшего года мэр города назначил на должность начальника отдела городского хозяйства свою работавшую там знакомую.