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В Уфе нашли пропавшую на прошлой неделе 14-летнюю девочку

В Уфе нашли пропавшую на прошлой неделе 14-летнюю девочку

09:57, 19 сен 2022

В Уфе завершились поиски 14-летней школьницы, которая пропала в прошлую среду, 14 сентября. Девочку нашли живой. Об этом ночью 19 сентября сообщила поисковая организация «БашРегионСпас». Где и при каких обстоятельствах ее обнаружили, там не уточнили.



Напомним, восьмиклассница пропала после того как вышла из дома, взяв с собой 600 рублей. В ее поисках участвовали полицейские и волонтеры. Последние за несколько дней обошли десятки магазинов и кафе, куда могла бы зайти школьница, обыскали заброшенные здания в округе и опросили множество людей.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 6 сентября пропал 17-летний Линар Балягутдинов, сообщили в региональной общественной организации «Поиск детей – Иглино».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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