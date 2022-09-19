В Баймакском районе Башкирии молодой парень попал в аварию через пару недель после покупки авто

11:15, 19 сен 2022

В Баймакском районе Башкирии погиб молодой водитель Lada Priora, который купил машину пару недель назад.







Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что смертельное ДТП с участием 24-летнего водителя произошло в Баймакском районе республики. Ранним утром в 18 сентября местный житель вместе со своими двумя пассажирами ехал в соседний населенный пункт.



Вблизи села Ургаза водитель, по неизвестным пока причинам, опрокинул автомобиль с дороги. 24-летний парень погиб на месте ДТП. Его пассажиры в результате ДТП не пострадали – в ГИБДД отметили, что они были пристегнуты ремнями безопасности. Также автоинспекторы сообщили, что молодой человек купил автомобиль всего пару недель назад – в начале сентября.





По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии из реки извлекли тело утонувшего рыбака.

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