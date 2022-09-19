В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей ТРК "Иремель"

12:59, 19 сен 2022

Сегодня утром, 19 сентября, из торгово-развлекательного комплекса «Иремель» в Уфе было эвакуировано порядка 300 человек. На цокольном этаже здания возникло задымление из-за короткого замыкания. Об этом сообщило региональное МЧС.







Экстренное ведомство получило тревожный вызов в 11:56. Спасатели были направлены на место происшествия по повышенному рангу.



– По прибытии подразделений в ходе разведки установлено, что в цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой, – рассказали в экстренном ведомстве.



МЧС дало отбой по вызову дополнительным силам.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая загорелось помещение у ресторана «Тесла». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

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Фото: Google Maps