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В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей ТРК "Иремель"

В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали посетителей ТРК "Иремель"

12:59, 19 сен 2022

Сегодня утром, 19 сентября, из торгово-развлекательного комплекса «Иремель» в Уфе было эвакуировано порядка 300 человек. На цокольном этаже здания возникло задымление из-за короткого замыкания. Об этом сообщило региональное МЧС.



Экстренное ведомство получило тревожный вызов в 11:56. Спасатели были направлены на место происшествия по повышенному рангу. 

– По прибытии подразделений в ходе разведки установлено, что в цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой, – рассказали в экстренном ведомстве.
 
МЧС дало отбой по вызову дополнительным силам. 


Ранее сообщалось о том, что в Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Бикбая загорелось помещение у ресторана «Тесла». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Google Maps
Теги: Уфа происшествия
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