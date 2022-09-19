В Башкирии под окнами дома нашли тело 21-летней студентки
13:06, 19 сен 2022
В Уфе нашли труп 21-летней Раисы Рахимовой из Салаватского района Башкирии. Об этом пишет издание «На земле Салавата».
Девушка погибла в субботу, сорвавшись вниз с четвертого этажа многоквартирного дома во время мытья окон.
Слова соболезнования на своей странице в соцсетях выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.
«Я приношу свои искренние соболезнования родителям, близким и друзьям Раисы. Очень большое горе для родителей... Сил и терпения им пережить эту невосполнимую утрату», - сказал Марс Кашапов.
Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека. Позже стали известны личности погибших.
Источник:
gorobzor.ru
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