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В Башкирии под окнами дома нашли тело 21-летней студентки

В Башкирии под окнами дома нашли тело 21-летней студентки

13:06, 19 сен 2022

В Уфе нашли труп 21-летней Раисы Рахимовой из Салаватского района Башкирии. Об этом пишет издание «На земле Салавата».



Девушка погибла в субботу, сорвавшись вниз с четвертого этажа многоквартирного дома во время мытья окон. 

Слова соболезнования на своей странице в соцсетях выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

«Я приношу свои искренние соболезнования родителям, близким и друзьям Раисы. Очень большое горе для родителей... Сил и терпения им пережить эту невосполнимую утрату», - сказал Марс Кашапов.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека. Позже стали известны личности погибших.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Салаватский район происшествия
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