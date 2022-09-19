В Куюргазинском районе Башкирии трое жителей похитили сельчанина, ворвавшись к нему в дом

14:06, 19 сен 2022

В Куюргазинском районе полицейские задержали сельчан, которые похитили жителя села Якшимбетово прямо из его дома, предварительно выстрелив в него и избив.







В конце августа в полицию обратилась сестра пострадавшего. Она рассказала, что трое парней увезли ее брата на «Ладе Приоре». Правоохранители вскоре смогли разыскать автомобиль у деревни Молоканово. В салоне находились трое молодчиков, позади ехала еще одна легковушка – внутри находились двое мужчин, а в багажнике полицейские обнаружили пленника. При этом при задержании злоумышленники оказали сопротивление, и полицейским пришлось применять силу и заковать их в наручники.



Выяснилось, что причиной похищения стал давний конфликт между жителями двух соседних деревень. Вечером трое парней 24 и 25 лет ворвались в дом к жертве, выстрелили в 35-летнего мужчину из травматического пистолета, избили и увезли его. При этом в автомобиле полицейские также нашли и 21-летнего приятеля жертвы с ранением ноги из травматического пистолета.





По данным пресс-службы МВД Башкирии, у злоумышленников стражи порядка изъяли три травматических пистолета, металлическая труба и монтировки. В отношении них уже составили протоколы о неповиновении требованиям полицейских, а также им грозит серьезное наказание по уголовной статье о похищении человека.

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