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Житель Туймазов забыл в кафе сумку с оружием

Житель Туймазов забыл в кафе сумку с оружием

14:47, 19 сен 2022

В Туймазах привлекли к ответственности местного жителя, потерявшего сумку с оружием.

Как передает пресс-служба Росгвардии, поздним вечером сработала тревога в одной из пиццерий на проспекте Ленина. Приехавших на место сотрудников встретил занимавшийся уборкой в заведении кассир, который и подал сигнал. Он рассказал, что на сидении у одного из столиков он нашел мужскую сумку, внутри которой находился пистолет.



Росгвардия во время экспертизы быстро выяснила, что предмет относится к категории травматического оружия. Зарегистрирован он был на 29-летнего местного жителя, который вскоре явился на место сам.

Сумку ему вернули, а вот с лицензией на пистолет пришлось попрощаться: на мужчину составили протокол по административному правонарушению, наказание за которое предполагает лишение права на владение оружием на срок до года.


Ранее сообщалось о том, что жителя Туймазов нашли мертвым спустя 10 дней поисков. 37-летний мужчина возвращался домой с работы на Севере, где трудился вахтовым методом.

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Источник: proural.info
Теги: Туймазы происшествия криминал
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