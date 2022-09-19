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В Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую

В Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую

18:54, 19 сен 2022

В Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую. Она почти месяц числилась пропавшей без вести. Об этом 19 сентября сообщили в Следственном комитете и МВД Башкирии.



48-летняя горожанка пропала 22 августа. В этот день она ушла из дома и перестала выходить на связь. 15 сентября в садах было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. После этого СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили знакомых погибшей. Таким образом правоохранители вышли на подозреваемого, который ранее был судим за убийство, побои и кражу. Он дал признательные показания и сказал, что совершить убийство ему велел «голос в голове».


По версии следствия, потерпевшая и подозреваемая были долгое время знакомы. 22 августа они распивали алкоголь на берегу реки Уфы, а затем направились в заброшенный садовой дом неподалеку.

– Находясь в садовом доме, злоумышленник ударил свою знакомую ножом в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После содеянного подозреваемый похитил у убитой телефон и банковскую карту, при помощи которой приобрел алкоголь, а на следующий день попал в больницу, в связи с злоупотреблением спиртным, где и был задержан, – рассказали в СК.

Сейчас с фигурантом уголовного дела работают следователи. Мужчину заключили под стражу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия крими
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