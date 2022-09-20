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В Кугарчинском районе Башкирии ребенок провалился в 6-метровую трубу

В Кугарчинском районе Башкирии ребенок провалился в 6-метровую трубу

09:02, 20 сен 2022

В Кугарчинском районе Башкирии полуторагодовалый малыш провалился в 6-метровую трубу диаметров в 30 сантиметров в деревне 1-е Тапчаново.



Об инциденте, произошедшем накануне 19 сентября вечером, рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ. На место прибыли спасатели и специалисты экстренных ведомств. Было установлено, что ребенок провалился руками вверх и находится в сознании.

"В ходе совместных действий по спасению и общих усилий, в том числе и местных жителей ребёнка удалось спасти. После извлечения из трубы мальчика осматривают врачи", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе Башкирии женщина на авто слетела в пруд и утонула.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Кугарчинский район происшествия
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