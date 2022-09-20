В Кугарчинском районе Башкирии ребенок провалился в 6-метровую трубу
09:02, 20 сен 2022
В Кугарчинском районе Башкирии полуторагодовалый малыш провалился в 6-метровую трубу диаметров в 30 сантиметров в деревне 1-е Тапчаново.
Об инциденте, произошедшем накануне 19 сентября вечером, рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ. На место прибыли спасатели и специалисты экстренных ведомств. Было установлено, что ребенок провалился руками вверх и находится в сознании.
"В ходе совместных действий по спасению и общих усилий, в том числе и местных жителей ребёнка удалось спасти. После извлечения из трубы мальчика осматривают врачи", — добавили в ведомстве.