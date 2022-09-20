В Белокатайском районе Башкирии врезавшись в дерево погиб водитель мотоцикла

10:19, 20 сен 2022

В половину девятого утра в Белокатайском районе на 6 км автодороги Ургала-Злоказово 39-летний местный житель, управляя мотоциклом "Урал", на повороте не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.



В результате аварии водитель скончался от полученных травм. Известно, что погибший водительских прав не имел. Транспортное средство, приобретённое в августе этого года, не зарегистрировано в установленном порядке. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе Башкирии во время спецоперации на Украине погиб Вадим Хиляжев.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии