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В Ростовской области в автокатастрофе погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

В Ростовской области в автокатастрофе погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

17:03, 20 сен 2022

56-летний актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП — об этом сообщил источник РИА Новости. Авария случилась на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области — автомобиль, в котором ехал Пускепалис, столкнулся с фурой.



— В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Отец — литовец, мать — болгарка, родом из Молдавской ССР. Окончил Саратовское театральное училище в 1985 году, затем более 10 лет работал актером в Саратовском театре юного зрителя. В 2001 году окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) в Москве, после чего поставил несколько спектаклей и работал режиссером в самарском театре «Понедельник». Также был главным режиссером в Магнитогорском драматическом театре, Ярославском академическом театре драмы имени Федора Волкова. В 2018 году его назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе. Заслуженный артист России. С февраля 2021 года — член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».


На счету Пускепалиса более 50 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Хождение по мукам», «Ёлки новые», «Журавль в небе» и другие.

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Источник: ufa1.ru
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