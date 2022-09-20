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В Белорецке на предприятии НПФ «Рессора» произошел пожар

В Белорецке на предприятии НПФ «Рессора» произошел пожар

17:08, 20 сен 2022

Сегодня, 20 сентября, пожар произошел в производственном цехе на предприятии НПФ "Рессора" по улице Блюхера в Белорецке – из зоны возгорания спасатели эвакуировали 24 сотрудника.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, экстренные службы прибыли на место по повышенному рангу пожара.

На месте было установлено, что горит масляная ванна объемом 30 кубических метров. На данный момент пожарные применили пенные стволы. Сейчас тушение продолжается. Всего в тушении задействовано 38 человек и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.


Ранее сообщалось о том, что в Белорецке посетители кладбища устроили свалку прямо на могилах. Об этом главе администрации Андрею Иванюте рассказали сотрудники предприятия, которое вывозит мусор с контейнерных площадок.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Белорецк происшествия пожар
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