В Уфе спасатели извлекли со дна озера тело мужчины
19:24, 20 сен 2022
Как сообщило Управление гражданской защиты города, 20 сентября около 16.00 в единую диспетчерскую службу позвонил очевидец и сообщил о происшествии на озере Теплом. Он рассказал, что в сбросном канале водоема утонул мужчина.
Сразу же на место ЧП выехали спасатели УГЗ, сотрудники полиции и скорой помощи. Чтобы найти утонувшего мужчину, пришлось нырять на глубину трех метров. Вскоре удалось его обнаружить. Спасатели извлекли тело 38-летнего мужчины, он был в одежде.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению причины и обстоятельств смерти мужчины.
Ранее сообщалось о том, что В Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую.