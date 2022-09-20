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В Уфе спасатели извлекли со дна озера тело мужчины

В Уфе спасатели извлекли со дна озера тело мужчины

19:24, 20 сен 2022

Как сообщило Управление гражданской защиты города, 20 сентября около 16.00 в единую диспетчерскую службу позвонил очевидец и сообщил о происшествии на озере Теплом. Он рассказал, что в сбросном канале водоема утонул мужчина.



Сразу же на место ЧП выехали спасатели УГЗ, сотрудники полиции и скорой помощи. Чтобы найти утонувшего мужчину, пришлось нырять на глубину трех метров. Вскоре удалось его обнаружить. Спасатели извлекли тело 38-летнего мужчины, он был в одежде.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению причины и обстоятельств смерти мужчины.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа
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