В Башкирии объявили в розыск водителя, насмерть сбившего пешехода

09:01, 21 сен 2022

В Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего 31-летнего пешехода. Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ, авария произошла сегодня, 21 сентября, на 1 км автодороги Ишимбай-Петровск-Красноусольский.



По данным ведомства, в первом часу ночи неустановленный водитель сбил 31-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался.



«Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд. Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД МВД по РБ по телефону: 8(347) 235-84-02», — добавили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



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