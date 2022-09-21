В Туймазинском районе Башкирии в лобовом ДТП погиб 82-летний водитель.

09:57, 21 сен 2022

В Туймазинском районе случилось смертельное ДТП, в котором погиб 82-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.



Авария произошла вчера вечером. Пожилой водитель ехал по дороге Тюменяк — Покровка за рулем «Лады Калины». Его автомобиль столкнулся в лоб с Ford Focus. От полученных травм пенсионер скончался на месте, водитель и пассажир иномарки получили лишь ссадины. На месте работали медики и экстренные службы.



Ранее Newsbash сообщал о том, что в Туймазинском районе в пожаре погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



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Фото: Госкомитет РБ по ЧС