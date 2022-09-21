В Уфе садоводы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения у них электричества

10:33, 21 сен 2022

Калининском районе столицы Башкирии несколько сотен садоводов встали на автодороге и парализовали движение. Причиной недовольства жителей стало отключение электроэнергии в их СНТ.







Как сообщается, из-за долгов без света остались все близлежащие сады. Протестующие требовали вернуть им электричество, а в задолженностях обвинили своих председателей, не справляющихся, по словам садоводов, со своей работой.



Реакции в социальных сетях, между тем, неоднозначны: кто-то выразил слова поддержки протестующим, кто-то считает, что из-за них не должны страдать никак не относящиеся к этому водители.



В любом случае, требования садоводов вскоре удовлетворили. Глава района в своих соцсетях выложил официальный ответ.





— В связи с имеющейся задолженностью в 25 садовых товариществах ОСТ ОАО УМПО, находящихся на отдаленных территориях Калининского района, была временно прекращена подача электроэнергии. Сегодня на территории садовых товариществ состоялось выездное совещание с участием первого заместителя главы администрации города Уфы Кожевникова, прокурора Калининского района Аминева, представителей администрации Калининского района. На данный момент все садовые товарищества к электричеству подключены. На 21 сентября запланировано проведение совещания со всеми заинтересованными сторонами по дальнейшему урегулированию вопроса, связанного с погашением задолженности за электроэнергию перед «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана». Вопрос остается на контроле городских властей, — ответил глава Калининского района.

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Фото: соцсети