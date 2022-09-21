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В Нефтекамске водитель "Hyundai Solaris" погиб, опрокинувшись в кювет

В Нефтекамске водитель "Hyundai Solaris" погиб, опрокинувшись в кювет

11:23, 21 сен 2022

Около шести часов вечера в Нефтекамске на 3 км автодороги Нефтекамск-Ташкиново 54-летний местный житель за рулём "Hyundai Solaris" допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. 

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске на улице Янаульская столкнулись мотоцикл и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
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