В Куюргазинском районе Башкирии водитель и пассажир легковушки погибли, столкнувшись с фурой
18:36, 21 сен 2022
В Куюргазинском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими.
Авария произошла в шестом часу вечера на 250 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, столкнулись "Hyundai Accent" и встречный грузовик "Skania".
В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе полицейские задержали сельчан, которые похитили жителя села Якшимбетово прямо из его дома, предварительно выстрелив в него и избив.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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