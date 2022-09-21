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В Мелеузе два человека погибли в пылающей квартире

В Мелеузе два человека погибли в пылающей квартире

19:45, 21 сен 2022

В Башкирии в городе Мелеуз в пожаре погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар произошел сегодня вечером, 21 сентября, в 9-этажном доме по улице Октябрьской.

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в квартире на 8-м этаже.



В ведомстве добавили, что пожарными была спасена пожилая женщина.

В ходе разбора места пожара были обнаружены тела мужчины и женщины, личности устанавливаются.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецке на предприятии НПФ «Рессора» произошел пожар.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеуз происшествия пожар
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