В Мелеузе два человека погибли в пылающей квартире
19:45, 21 сен 2022
В Башкирии в городе Мелеуз в пожаре погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар произошел сегодня вечером, 21 сентября, в 9-этажном доме по улице Октябрьской.
На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в квартире на 8-м этаже.
В ведомстве добавили, что пожарными была спасена пожилая женщина.
В ходе разбора места пожара были обнаружены тела мужчины и женщины, личности устанавливаются.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецке на предприятии НПФ «Рессора» произошел пожар.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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