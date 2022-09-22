В Уфе в пожаре в многоэтажном доме погиб пенсионер

23:26, 22 сен 2022

В многоквартирном доме в Уфе произошел пожар, в котором погиб 85-летний мужчина. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в МЧС по Башкирии. Огонь вспыхнул на шестом этаже девятиэтажки на Красина, 13/3 в пятом часу дня. Жильцы эвакуировались самостоятельно.







— Пожарные оперативно вскрыли дверь в квартиру и обнаружили в одной из комнат мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам, — сообщили в МЧС. — К сожалению, через 15 минут медиками констатирована смерть мужчины. В комнате тлели дощатые полы на площади два на два метра, потушено подручными средствами. Пожар потушен в течение получаса после поступления сообщения. Причина пожара устанавливается.





Ранее мы сообщали о том, что два человека погибли при пожаре в жилой девятиэтажке в Мелеузе. По одной из версий, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Фото: МЧС по РБ