В Уфе мужчина избил свою жену табуреткой и грозился ее убить

09:29, 23 сен 2022

В Уфе мужчина жестоко избил свою жену. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.







Установлено, что 44-летний мужчина, будучи пьяным, разозлился на свою супругу из-за того, что та сделала ему замечания. В пылу ярости дебошир ударил жену несколько раз по голове и стал угрожать ей. Затем он взялся за табуретку и стал уже ей избивать женщину. К счастью, пострадавшей каким-то образом удалось спрятаться от агрессора в ванной и оттуда вызвать на помощь полицейских.



По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством. В настоящее время правоохранители все еще продолжают расследование произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в многоквартирном доме в Уфе произошел пожар, в котором погиб 85-летний мужчина.

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