В Башкирии водитель “Гранты” столкнулся с попутным Renault Sandero

10:39, 23 сен 2022

Вчера, 22 сентября, около 10 часов утра, на 3 километре автодороги Уфа-Оренбург, 24-летний житель Чишминского района за рулем «Лада Гранта», допустил столкновение с движущейся в попутном направлении «Renault Sandero», которая от удара допустила наезд на металлическое ограждение и в последующем с «Hyundai Accent».



В результате дорожного происшествия 33-летний водитель «Hyundai» с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.



По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе по улице Сельской Богородской лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель отечественного автомобиля с тяжелыми травмами был госпитализирован.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии