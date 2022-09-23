На Украине погибли два уроженца Учалинского района Башкирии Даян Пиргалин и Амур Хасанов

12:32, 23 сен 2022

Известия о гибели военнослужащих одно, а другим появились в соцсетях администрации муниципалитета, похоронят обоих сегодня, 23 сентября.







На странице администрации Учалинского района Башкирии одно за одним появились известия о гибели в ходе специальной военной операции на Украине.



Первой появилась новость о гибели старшего лейтенанта-контрактника Даяна Пиргалина. Сообщалось что погиб он геройски, однако подробностей гибели в администрации раскрывать не стали.





Буквально несколько минут спустя был опубликован пост о гибели в СВО Амура Хасанова, сержанта-контрактника. Его гибель также была названа героической, но как и в посте о гибели Пергалина, ее причины не раскрывались.



Прощание с обоими погибшими военнослужащими пройдет сегодня, 23 сентября. Траурная церемония проводов Даяна Пиргалина уже началась в 11 часов в селе Сафарово. В 14 часов состоится прощание с Амуром Хасановым в селе Буйда.

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Фото: vk.com администрация Учалинского района