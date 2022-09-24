Из-за пожара в Чишминском районе Башкирии погибла женщина и еще одна в больнице

11:32, 24 сен 2022

Минувшей ночью, 24 сентября, в Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС республики. По данным ведомства, возгорание началось в третьем часу ночи на улице Мира.







Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что горит бревенчатый дом и гараж. Локализовать возгорание удалось в 03:02. Открытое горение ликвидировано в 03:32.



Тело погибшей 63-летней женщины нашли во время тушения огня. На месте обнаружили еще 64-ленюю пострадавшуюю. Ее госпитализировали с ожогами в ГКБ №18 г. Уфы.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии столкнулись Chery Tiggo 8 и LADA Priora. В результате ДТП пострадало 2 человека, один из которых доставлен в больницу

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