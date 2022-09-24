Из-за пожара в Чишминском районе Башкирии погибла женщина и еще одна в больнице
11:32, 24 сен 2022
Минувшей ночью, 24 сентября, в Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС республики. По данным ведомства, возгорание началось в третьем часу ночи на улице Мира.
Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что горит бревенчатый дом и гараж. Локализовать возгорание удалось в 03:02. Открытое горение ликвидировано в 03:32.
Тело погибшей 63-летней женщины нашли во время тушения огня. На месте обнаружили еще 64-ленюю пострадавшуюю. Ее госпитализировали с ожогами в ГКБ №18 г. Уфы.