В Башкирии под мобилизацию попали не подошедшие по возрасту
14:13, 24 сен 2022
Жительница Уфы обратилась к властям из-за мобилизации. Она возмутилась тем, что забирают его отца, который уже не подходит даже по возрасту, а также имеет хронические заболевания.
«Крик о помощи! Где справедливость? Столько молодых парней, а забирают моего отца 48 лет по мобилизации. Хотя у него проблемы с сердцем, со спиной и высокое давление. 27 сентября уже отправка», — написала Татьяна К.
Несмотря на то, что таком возрасте должны мобилизовать только офицеров, по словам Татьяны, он в звании рядового и служил в стройбате.
Представитель администрации главы попросил отправить данные для выяснения подробностей.