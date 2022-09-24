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В Башкирии под мобилизацию попали не подошедшие по возрасту

В Башкирии под мобилизацию попали не подошедшие по возрасту

14:13, 24 сен 2022

Жительница Уфы обратилась к властям из-за мобилизации. Она возмутилась тем, что забирают его отца, который уже не подходит даже по возрасту, а также имеет хронические заболевания.



«Крик о помощи! Где справедливость? Столько молодых парней, а забирают моего отца 48 лет по мобилизации. Хотя у него проблемы с сердцем, со спиной и высокое давление. 27 сентября уже отправка», — написала Татьяна К.

Несмотря на то, что таком возрасте должны мобилизовать только офицеров, по словам Татьяны, он в звании рядового и служил в стройбате.

Представитель администрации главы попросил отправить данные для выяснения подробностей.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа мобилизация
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