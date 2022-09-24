В Башкирии под мобилизацию попали не подошедшие по возрасту

14:13, 24 сен 2022

Жительница Уфы обратилась к властям из-за мобилизации. Она возмутилась тем, что забирают его отца, который уже не подходит даже по возрасту, а также имеет хронические заболевания.







«Крик о помощи! Где справедливость? Столько молодых парней, а забирают моего отца 48 лет по мобилизации. Хотя у него проблемы с сердцем, со спиной и высокое давление. 27 сентября уже отправка», — написала Татьяна К.



Несмотря на то, что таком возрасте должны мобилизовать только офицеров, по словам Татьяны, он в звании рядового и служил в стройбате.



Представитель администрации главы попросил отправить данные для выяснения подробностей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram