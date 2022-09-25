В Кармаскалинском районе Башкирии погиб водитель ВАЗ 2114, наехав на ограждение и опрокинувшись в кювет
10:07, 25 сен 2022
Около восьми часов утра в Кармаскалинском районе на 13 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма 46-летний житель Стерлитамака за рулём ВАЗ 2114, предположительно, на затяжном повороте совершил наезд на барьерное ограждение с последующим съездом в кювет.
В результате аварии водитель скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии водитель Шевроле Нива погиб, опрокинувшись в кювет. Медицинская помощь потребовалась 51-летней пассажирке, с различными травмами она госпитализирована.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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