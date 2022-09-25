В Белебеевском районе Башкирии водитель Toyota RAV4 насмерть сбил женщину

10:12, 25 сен 2022

В девять часов вечера в Белебеевском районе на 7 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 72-летний житель Миякинского района, управляя "Toyota RAV4", допустил наезд на 60-летнюю местную жительницу, предположительно, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.



В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и погнулась крыша.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ