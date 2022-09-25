В Ишимбайском районе Башкирии в аварии погиб водитель и пострадал 12-летний ребенок
17:36, 25 сен 2022
В Ишимбайском районе Башкирии сегодня, 25 сентября, произошла смертельная авария, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.
По предоставленной информации, ДТП зарегистрировано на первом км дороги Стерлитамак-Ишимбай. Столкнулись между собой автомобили «Рено Логан» и «Шевроле Авео».
На месте происшествия скончался водитель «Рено». Медпомощь понадобилась водителю «Шевроле» и его двум пассажирам, среди который был и 12-летний ребенок. Причины ЧП выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода, не заметив его в тумане.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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