В Альшеевском районе Башкирии водитель "Приоры" вылетел в кювет и врезался в бетонный блок

22:06, 25 сен 2022

В Альшеевском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими.



Авария произошла около семи часов вечера на 50 км автодороги Стерлитамак-Раевский.







По предварительным данным, 53-летний мужчина, управляя "Ладой Приора", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом в бетонный блок.



В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что житель Альшеевского района Башкирии поссорился с отчимом и поджег его машину.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ