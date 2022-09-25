В Альшеевском районе Башкирии водитель "Приоры" вылетел в кювет и врезался в бетонный блок
22:06, 25 сен 2022
В Альшеевском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими.
Авария произошла около семи часов вечера на 50 км автодороги Стерлитамак-Раевский.
По предварительным данным, 53-летний мужчина, управляя "Ладой Приора", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом в бетонный блок.
В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что житель Альшеевского района Башкирии поссорился с отчимом и поджег его машину.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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