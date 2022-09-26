Под Уфой водитель "Шевроле Нива" насмерть сбил пешехода и скрылся

11:22, 26 сен 2022

В Уфимском районе водитель внедорожника насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.







Инцидент произошел в десятом часу вечера 25 сентября на седьмом километре трассы Уфа-Чишмы. Там 29-летний житель Чишминского района за рулем Chevrolet Niva совершил наезд на 50-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался, а водитель решил сбежать. Сотрудники ГИБДД спустя некоторое время нашли его и задержали. Он объяснил полицейским, что скрылся с места происшествия, потому что испугался.



– [Я] ехал от дяди из поселка Зубово в сторону Чишминского района. Совершил наезд на человека, после чего испугался, растерялся и уехал с места ДТП, – сказал мужчина.



ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

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Фото: ГИБДД РБ