Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе трое детей отравились парами хлора в сауне

В Уфе трое детей отравились парами хлора в сауне

11:46, 26 сен 2022

В Уфе в ночь с 24 на 25 сентября трех детей экстренно доставили в больницу после сауны. Об этом сообщил ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.



Известно, что родители вместе с двумя сыновьями 12 и 8 лет, а также с 11-летней дочерью, отдыхали в сауне в здании по улице Севастопольской в Орджоникидзевском районе. Однако спустя какое-то время детям резко стало плохо. Их начало тошнить. Родители попросили сотрудников вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики экстренно увезли семью в больницу № 17.

Врачи осмотрели пациентов и сообщили, что дети отравились парами хлора, которые были в бассейне. После оказания помощи медики отпустили семью домой. Об инциденте сообщили правоохранителям, они разбираются в произошедшем.


Ранее сообщалось о том, что под Уфой водитель "Шевроле Нива" насмерть сбил пешехода и скрылся.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии трое детей отравились хлором и получили ожоги после купания
Происшествия в Башкирии
В Башкирии трое детей отравились хлором и получили ожоги после купания
В Уфе двое детей отравились хлоркой в бассейне оздоровительного комплекса (видео)
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое детей отравились хлоркой в бассейне оздоровительного комплекса (видео)
В бассейне города Учалы произошло массовое отравление детей хлором
Происшествия в Башкирии
В бассейне города Учалы произошло массовое отравление детей хлором
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: