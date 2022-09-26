В Уфе трое детей отравились парами хлора в сауне

11:46, 26 сен 2022

В Уфе в ночь с 24 на 25 сентября трех детей экстренно доставили в больницу после сауны. Об этом сообщил ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.







Известно, что родители вместе с двумя сыновьями 12 и 8 лет, а также с 11-летней дочерью, отдыхали в сауне в здании по улице Севастопольской в Орджоникидзевском районе. Однако спустя какое-то время детям резко стало плохо. Их начало тошнить. Родители попросили сотрудников вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики экстренно увезли семью в больницу № 17.



Врачи осмотрели пациентов и сообщили, что дети отравились парами хлора, которые были в бассейне. После оказания помощи медики отпустили семью домой. Об инциденте сообщили правоохранителям, они разбираются в произошедшем.





Ранее сообщалось о том, что под Уфой водитель "Шевроле Нива" насмерть сбил пешехода и скрылся.

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