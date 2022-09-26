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Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

14:03, 26 сен 2022

В Ижевске сегодня, 26 сентября, в школе № 88 на улице Пушкинской неизвестный мужчина открыл стрельбу. СМИ сообщают, что полиция оцепила территорию учебного заведения. Во дворе стоят машины скорой помощи. Дети выбегают из школы.



— Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого, — сообщили в МВД Ижевска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что охранник школы был убит неизвестным мужчиной в маске.


— В Удмуртии сегодня трагедия. В Ижевске, в школе № 88. Неустановленный человек проник в школу, убил охранника. Это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам человек свел счеты с жизнью. Информацию будем сверять с коллегами из ФСБ, — сказал Александр Бречалов.

Официальных сведений о числе жертв пока нет. Предварительно сообщается, что шесть человек погибли, еще двадцать пострадали.  

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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