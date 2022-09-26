Призывные комиссии в Башкирии будут обследовать мобилизованных на хронические заболевания

20:06, 26 сен 2022

Жителей Башкирии не будут призывать, если с момента получения военного билета у них появились хронические болезни. Об этом в прямом эфире телеканала БСТ заявил военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.







Призывная комиссия по мобилизации рассматривает граждан, пребывающих в запасе. Ее члены уточняют данные по состоянию здоровья, по другим обстоятельствам.



«Мы же понимаем, что молодой человек, отслуживший по призыву и вставший на учет в 20 лет, в 30 лет приходит уже с достаточно серьезными изменениями по здоровью, могут произойти изменения в семейном положении», – объяснил Блажевич.





При получении повестки нужно будет сообщить сотруднику о факторах, по которым житель республики не должен призываться. В составе призывной комиссии находится врач, который проведет медицинское обследование. Если болезни подтвердятся, то гражданину в запасе изменят категорию годности.

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