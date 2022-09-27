15:51, 27 сен 2022

Сегодня, 27 сентября, на трассе в Белорецком районе Башкирии загорелась легковушка – предположительно, «Иж». Инцидент случился в деревне Новоабзаково. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.







Как передали в экстренном ведомстве, на место происшествия были вызваны пожарные из части села Абзаково. Они потушили машину. При возгорании никто е пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливают профильные службы.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии водитель вместе с пассажиркой опрокинулись в кювет. Известно, что мужчина водительских прав не имел, к тому же управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС