На трассе в Белорецком районе Башкирии загорелась легковушка
15:51, 27 сен 2022
Сегодня, 27 сентября, на трассе в Белорецком районе Башкирии загорелась легковушка – предположительно, «Иж». Инцидент случился в деревне Новоабзаково. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Как передали в экстренном ведомстве, на место происшествия были вызваны пожарные из части села Абзаково. Они потушили машину. При возгорании никто е пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливают профильные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии водитель вместе с пассажиркой опрокинулись в кювет. Известно, что мужчина водительских прав не имел, к тому же управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке.