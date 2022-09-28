Житель Дуванского района Башкирии обнаружил в огороде боевой снаряд времен войны

11:22, 28 сен 2022

Житель Башкирии обнаружил в огороде боевой снаряд времен войны. Опасную находку осмотрели взрывотехники.



Все случилось в селе Месягутово. Местный житель, как обычно, копал землю в своем огороде и внезапно наткнулся на металлический предмет. Присмотревшись, он понял, что это старый снаряд. Чтобы обезопасить себя, мужчина вызвал сотрудников Росгвардии.



Прибывшие на место взрывотехники изучили найденный предмет и выяснили, что это 105-мм артиллерийский снаряд. Он до сих пор остался взрывоопасным. Предварительно сообщается, что боеприпас лежал в земле еще со времен Гражданской войны.



Сотрудники Росгвардии вывезли снаряд в карьер подальше от населенных пунктов и взорвали его. Специалисты напоминают, что в случае обнаружения гранат, мин или иных боеприпасов, нужно быть осторожными и обращаться в правоохранительные органы.



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Фото: пресс-служба Росгвардии Башкирии