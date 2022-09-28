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В Бирском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре

В Бирском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре

11:27, 28 сен 2022

Сегодня в 06-39 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Революционная в д. Поповка Бирского района

На место незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытию происходило открытое горение металлического вагончика и бревенчатой бани на соседнем участке. Пожар локализован в 07-05. Открытое горение ликвидировано в 07-14. Также огнем поврежден навес и обшивка веранды соседнего дома.

К сожалению, в ходе разбора места пожара в вагончике обнаружено тело погибшего мужчины, 1961 г.р.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар
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