В Бирском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре
11:27, 28 сен 2022
Сегодня в 06-39 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Революционная в д. Поповка Бирского района.
На место незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
По прибытию происходило открытое горение металлического вагончика и бревенчатой бани на соседнем участке. Пожар локализован в 07-05. Открытое горение ликвидировано в 07-14. Также огнем поврежден навес и обшивка веранды соседнего дома.
К сожалению, в ходе разбора места пожара в вагончике обнаружено тело погибшего мужчины, 1961 г.р.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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