В Нефтекамске парень пытался покончить с собой на крыше продуктового магазина

15:10, 28 сен 2022

В башкирском городе Нефтекамске местный житель пытался покончить с собой на крыше продуктового магазина. Его спасли сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел утром 28 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.







Сообщение о молодом человеке, намеревавшемся совершить суицид, поступило старшему прапорщику Павлу Рушингину и старшему сержанту Денису Мухаметшину. Они подъехали к указанному магазину, и увидели на его крыше пострадавшего парня. Он стоял в одной футболке и трико, несмотря на то, что температура воздуха упала ниже нуля градусов.



– Парня пытались вразумить прохожие, однако тот не реагировал. Сотрудники вызвали скорую помощь. Ожидая приезда медиков, стали разговаривать с парнем и вскоре убедили его спуститься с крыши, – передали в Росгвардии.





Рушингин оказал горожанину первую медицинскую помощь, а затем правоохранители посадили его в теплую патрульную машину, после чего передали скорой помощи. О причинах своего поступка молодой человек ничего не сказал.

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Фото: соцсети