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В Уфе колесом грузовика расплющило «Ладу Гранту»

В Уфе колесом грузовика расплющило «Ладу Гранту»

11:01, 29 сен 2022

Очередное ДТП произошло в столице Башкирии на проспекте Салавата Юлаева. Авария случилась утром 28 сентября: 25-летний водитель отечественной легковушки «влетел» в попутно ехавший впереди тяжеловесный «Амур». В итоге переднюю часть автомобиля буквально расплющило между колесом и кузовом.



К счастью, в ДТП никто не погиб. 20-летняя пассажирка легковушки с ушибами обратилась в больницу. Расследование аварии продолжается.

— Повезло еще, что успел хоть как-то затормозить. Еще немного, и все закончилось бы трагичнее, — прокомментировал один из очевидцев.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой водитель "Шевроле Нива" насмерть сбил пешехода и скрылся.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа авария в Уфе происшествия Уфа
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