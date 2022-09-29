В Уфе колесом грузовика расплющило «Ладу Гранту»

Очередное ДТП произошло в столице Башкирии на проспекте Салавата Юлаева. Авария случилась утром 28 сентября: 25-летний водитель отечественной легковушки «влетел» в попутно ехавший впереди тяжеловесный «Амур». В итоге переднюю часть автомобиля буквально расплющило между колесом и кузовом.
К счастью, в ДТП никто не погиб. 20-летняя пассажирка легковушки с ушибами обратилась в больницу. Расследование аварии продолжается.
— Повезло еще, что успел хоть как-то затормозить. Еще немного, и все закончилось бы трагичнее, — прокомментировал один из очевидцев.