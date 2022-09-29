В Татышлинском районе Башкирии по вине пьяного водителя серьезно пострадал молодой парень
14:24, 29 сен 2022
В Башкирии автомобиль улетел с дороги и перевернулся. Известно об одном пострадавшем.
Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, авария произошла утром на улице Центральной в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. За рулем автомобиля Kia Rio находился 24-летний местный житель. Он не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии пострадал 24-летний пассажир, он получил различные травмы и был экстренно госпитализирован. Освидетельствование водителя показало наличие 0,546 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что боец из Татышлинского района Башкирии на угнанном у ВСУ-шников БТР вывез раненного командира.
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