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В Татышлинском районе Башкирии по вине пьяного водителя серьезно пострадал молодой парень

В Татышлинском районе Башкирии по вине пьяного водителя серьезно пострадал молодой парень

14:24, 29 сен 2022

В Башкирии автомобиль улетел с дороги и перевернулся. Известно об одном пострадавшем.



Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, авария произошла утром на улице Центральной в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. За рулем автомобиля Kia Rio находился 24-летний местный житель. Он не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадал 24-летний пассажир, он получил различные травмы и был экстренно госпитализирован. Освидетельствование водителя показало наличие 0,546 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.


Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что боец из Татышлинского района Башкирии на угнанном у ВСУ-шников БТР вывез раненного командира.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Татышлинский район происшествия аварии
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