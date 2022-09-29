В Уфе пропал 15-летний Алмаз Имамутдинов

17:54, 29 сен 2022

В Уфе начались поиски 15-летнего Алмаза Имамутдинова. Об этом 29 сентября сообщили волонтеры «Поиск детей-Уфа». По предоставленной информации, мальчик сегодня вышел из школы в Черниковке в промежутке между 14:15 и 14:30 и исчез.







Приметы: карие глаза, волосы короткие темные, уши небольшие, плотного т/с.



Был одет: куртка цвета хаки, темные школьные брюки, темная полосатая шапка, черные кроссовки.



Уточняется, что ребенок страдает ментальным расстройством и может нуждаться в медицинской помощи.



Если вам что-то известно о том, где находится мальчик, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-8.

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Фото: «Поиск детей - Уфа»