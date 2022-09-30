В Уфе женщина погибла на руках у пожарных
10:24, 30 сен 2022
В Башкирии за ночь произошли сразу два пожара, рассказали в пресс-службе МЧС.
Так, в СНТ «Дуслык» в селе Иглино загорелся деревянный дом. Посреди ночи хозяева проснулись, когда практически все строение находилось в дыму. Люди сразу же вызвали экстренные службы, на место выехали 27 человек и 12 машин. К счастью, всех удалось эвакуировать и никто не погиб, однако в больницу попали 5 человек, среди которых есть маленькие дети. Полную ликвидацию пожара объявили только ранним утром.
Второй несчастный случай произошел в столице Башкирии: горела многоэтажка на улице Богдана Хмельницкого. К тому моменту, как приехали огнеборцы, пламя охватило несколько комнат квартиры на первом этаже. Два человека успели эвакуироваться, еще троих вывели из горящего здания огнеборцы. Бездыханное тело женщины вынесли и передали врачам, однако медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.
Причины обоих пожаров устанавливаются.
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