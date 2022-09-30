В Дюртюлинском районе Башкирии большегруз насмерть сбил пешехода
11:49, 30 сен 2022
В Дюртюлинском районе Башкирии 29 сентября произошла смертельная авария – большегруз насмерть сбил пешехода.
Трагедия произошла на 1245 километре трассы Москва-Уфа. 31-летний житель Татышлинского района за рулем грузовика «Мерседес» сбил 67-летнего уфимца, который переходил дорогу в неположенном месте и перед близко идущим транспортом. Мужчина погиб на месте.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе жители села Ангасяк обнаружили труп мужчины на ул.Советская. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что около трёх часов ночи 31-летний местный житель, управляя не зарегистрированным мопедом марки "Venta", совершил наезд на препятствие в виде колодца, после чего опрокинулся.